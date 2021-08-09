Аналитики из Brand Finance подсчитали, что потеря Месси снизит стоимость бренда футбольного клуба Барселона на 11% – с 1,266 миллиарда евро до 1,129 миллиарда евро. Или же на 137 миллионов евро.
Стоит внимания Почему Барселона не смогла подписать Месси и куда теперь пойдет игрок – в ПСЖ, МанСити или Ювентус
Такое падение произойдет из-за необычайной популярности игрока, который всю карьеру провел в Барселоне. У Месси, например, больше подписчиков в инстаграм, чем у Барселоны – 245 миллионов фолловеров против 99,9 миллиона подписчиков.
"Месси является синонимом Барселоны и был талисманом клуба с тех пор, как он вышел на поле 15 лет назад. Его присутствие в клубе, несомненно, позволило клубу привлечь дополнительных болельщиков, лучших игроков, менеджеров, коммерческие сделки и выиграть трофеи. Его уход может стоить клубу немалую сумму и привести к болезненному снижению стоимости бренда", – рассказал руководитель спортивного направления в Brand Finance Уго Хенсли.
Больше всего Барселона может потерять именно на спонсорских контрактах. Потеря Месси может привести к оттоку рекламодателей или сокращению сумм рекламных контрактов. Риск, связанный с коммерческим доходом, оценивается примерно в 77 миллионов евро.
Еще одна статья доходов, где ожидается значительная потеря – продажа футболок и других сувениров. Ведь футболка с фамилией Месси была одной из самых популярных. Поэтому клуб может недосчитаться 43 миллиона евро. Еще больше из-за этого потеряет Nike, который является техническим партнером Барселоны.
Месси покинул Барселону
- 5 августа стало известно, что Лионель Месси покинул Барселону. Игрок и клуб готовы были подписать новое соглашение, но этого не удалось сделать из-за финансовых ограничений, которые наложили на Барселону.
- Месси выступал за главную команду Барселоны с 2004 года. И в структуре клуба он с 13 лет.
- 8 августа Месси провел прощальную пресс-конференцию, на которой не сдерживал слез.
- Сейчас игрок находится в поиске нового клуба. Однако не так много команд имеют возможность подписать с ним контракт.