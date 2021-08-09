Десна – Інгулець 2:0

Голи: Безбородько, 86, 90+1

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Останнім поєдинком туру стала зустріч між командами, які вже встигли забратися в протилежні ділянки турнірній таблиці на старті сезону.

Підопічні Сергія Лавриненка все ще не набирали очок, в той час як колектив Олександра Рябоконя, всупереч неоднозначною інформації з його стану в міжсезоння, показує ідеальні показники. Десна в минулому сезоні втратила очки в грі проти Інгульця в перших турах чемпіонату.

На 18-й хвилині над порожніми воротами запустив м'яч Будківський, замикаючи передачу з правого флангу штрафної від Гуцуляка, який до цього випередив голкіпера.

Інгулець відповів у середині першого тайму – Опанасенко замикав подачу з правого флангу на дальній штанзі, але Литовка парирував удар в ближній кут.

Після перерви у штрафному майданчику Інгульця сталася пожежа. Спершу паніка від Гальчука, після перехопленого закидання на Будківского. Калітвінцев перехопив його винесення, після чого пробив здалеку, але у ворота не влучив.

За мить Гуцуляк прийняв рішення про далекий удар з правого флангу, запустивши м'яч трохи в сторону від дальньої дев'ятки.

На 60-й хвилині Завійский кинув аут в свою штрафну на Гопе, який потім покотив під удар Сітало, але форвард пробив вище воріт.

Наприкінці матчу Десна на силу знайшла свої моменти і вирвала перемогу. На 86-й хвилині блискуча подача з правого флангу від Калітвінцева в зону перед чужою штрафною була завершена Безбородьком з другого поверху.

Через 5 хвилин чернігівці зняли усі питання про переможця зустрічі. Той же Безбородько завершив ударом в правий кут контрвипад своєї команди через правий фланг, який супроводжувався пасом Тотовицького.

Як підсумок, Десна після трьох турів набрала 9 очок і одноосібно очолила турніру таблицю УПЛ. Інгулець з нулем опустився на останню сходинку.

Десна – Інгулець відеоогляд