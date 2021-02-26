Черниговская Десна и Ингулец в пятницу, 26 февраля, открыли программу 16 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского выиграла Десна.

Десна – Ингулец 3:0

Голы: Тотовицкий, 34, Гитченко, 57, Ермаков, 84

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Со стартовых минут команды предложили средний темп игры и много физической борьбы. Первый действительно голевой момент пришлось ждать до 22 минуты, когда Десна создала угрозу после углового.

Навес в штрафную Ингульца завершился ударом Белошевского головой. Мяч летел под перекладину, однако Кринский осуществил хорошее спасение.

Провал Ингульца на угловых

Территориальное и игровое преимущество Десны было воплощено на 34 минуте. После подачи с углового Ингульцу не удалось отбиться. В частности, Тотовицкий подхватил мяч на левом фланге, вошел в штрафную и нанес обводящий удар точно в дальний угол.

Видео гола Тотовицкого

После перерыва Десна довольно быстро закрепила свое преимущество. Снова пригодился угловой. После подачи с угла поля никто из защитников Ингульца не опекал Андрея Гитченко в штрафной. Мяч прилетел на ногу хавбека и тот переправил его в пустые ворота.

Видео гола Гитченко

Ингулец ответил на второй пропущенный гол сразу. Артем Щедрый пробил низом из-за пределов штрафной, но мяч из дальнего угла вытащил Евгений Паст.

На 64 минуте Десна упустила прекрасную возможность увеличить преимущество. Филипп Будковский получил мяч после того, как защитник Ингульца выбил его из ног Белошевского. Нападающий из пределов штрафной целил в дальний нижний угол, но не попал.

Еще один матч Десна упустила на 83 минуте. Тотовицкий разогнал атаку черниговцев и отдал в штрафную на Картушова. Тот нанес удар, но мяч рикошетом от защитника попал в сетку с внешней стороны.

Гол в ворота Ингульца назревал и сразу после момента Картушова Десна отличилась. Снова Ингулец неудачно сыграл во время углового. Ермаков удачно выбрал позицию и ударом головой отправил мяч в угол – 3:0!

Благодаря победе Десна поднялась на третье место, по крайней мере пока свой матч не сыграла луганская Заря. Ингулец остался на 11 строчке, однако сразу три команды могут опередить клуб из села Петрово.