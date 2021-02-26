Чернігівська Десна та Інгулець у п'ятницю, 26 лютого, відкрили програму 16 туру української Прем'єрліги (УПЛ). Поєдинок у Києві на стадіонів "Динамо" імені Валерія Лобановського виграла Десна.

Десна – Інгулець 3:0

Голи: Тотовицький, 34, Гітченко, 57, Єрмаков, 84

Варте уваги Відродження Металіста: символіка клубу перебуває у власності України, а не Курченка

Зі стартових хвилин команди запропонували середній темп гри та багато фізичної боротьби. Перший справді гольовий момент довелося чекати до 22 хвилини, коли Десна створила загрозу після кутового.

Навіс у штрафний майданчик Інгульця завершився ударом Білошевського головою. М'яч летів під поперечину, однак Кринський здійснив хороший порятунок.

Провал Інгульця на кутових

Територіальна та ігрова перевага Десни була втілена на 34 хвилині. Після подачі з кутового Інгульцю не вдалося відбитися. Зокрема, Тотовицький підхопив м'яч на лівому фланзі, увійшов у штрафний та завдав обвідного удару точно в дальній кут.

Відео голу Тотовицького

Після перерви Десна досить швидко закріпила свою перевагу. Знову в пригоді став кутовий. Після подачі з кута поля ніхто з оборонців Інгульця не опікав Андрія Гітченка у штрафному майданчику. М'яч прилетів на ногу хавбека і той переправив його у порожні ворота.

Відео голу Гітченка

Інгулець відповів на другий пропущений гол відразу. Артем Щедрий пробив низом з-за меж штрафного, але м'яч з дальнього кута витягнув Євген Паст.

На 64 хвилині Десна змарнувала чудову нагоду збільшити перевагу. Пилип Будківський отримав м'яч після того, як захисник Інгульця вибив його з ніг Білошевського. Нападник з меж штрафного цілив у дальній нижній кут, але не влучив.

Ще один матч Десна змарнувала на 83 хвилині. Тотовицький розігнав атаку чернігівців і віддав у штрафний на Картушова. Той завдав удару, але м'яч рикошетом від захисника влучив у сітку із зовнішнього боку.

Гол у ворота Інгульця назрівав і відразу після моменту Картушова Десна відзначилася. Знову Інгулець невдало зіграв під час кутового. Єрмаков вдало вибрав позицію та ударом головою відправив м'яч у кут – 3:0!

Завдяки перемозі Десна піднялася на третє місце, принаймні поки свій матч не зіграла луганська Зоря. Інгулець залишився на 11 сходинці, однак відразу три команди можуть випередити клуб із села Петрове.