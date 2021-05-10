Массовая чистка Десны

В список на "отчисления" вошли: Александр Волков, Андрей Гитченко, Денис Демьяненко, Виталий Ермаков, Максим Имереков, Владислав Калитвинцев, Егор Картушов, Андрей Мостовой, Павел Полегенько, Артем Сухоцкий, Йоонас Тамм и Евгений Чепурненко.

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Кроме того, Ефим Конопля может вернуться из Десны в донецкий Шахтер, если только черниговцы не озаботились о новой арендное соглашение.

Провальный сезон Десны

Десна в заключительном туре чемпионата на выезде сокрушительно проиграла Мариуполю (1:4) и заняла 6 место, оставшись в этом году без еврокубков.