Масова чистка Десни

У список на "відрахування" увійшли: Олександр Волков, Андрій Гітченко, Денис Дем'яненко, Віталій Єрмаков, Максим Імереков, Владислав Калітвінцев, Єгор Картушов, Андрій Мостовий, Павло Полегенько, Артем Сухоцький, Йоонас Тамм і Євген Чепурненко.

До слова 4 матчі Минаю попали під розслідування: УАФ просить відкрити кримінальне провадження

Крім того, Юхим Конопля може повернутися з Десни в донецький Шахтар, якщо тільки чернігівці не потурбувалися про нову орендну угоду.

Провальний сезон Десни

Десна в заключному турі чемпіонату на виїзді крупно програла Маріуполю (1:4) і зайняла 6 місце, залишившись в цьому році без єврокубків.