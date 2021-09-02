Об этом свидетельствует профиль футболиста на официальном сайте украинской Премьер-лиги. 18-летний хавбек включен в состав "северян" по списку Б.

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Десна занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украины, имея 12 очков в активе после шести сыгранных туров. Ближайший матч подопечные Александра Рябоконя проведут 11 сентября на выезде против полтавской Ворсклы.

Что известно об Артеме Хацкевиче

Стоит отметить, что Артем Хацкевич является сыном известного бывшего футболиста Динамо и сборной Беларуси, а также экс-главного тренера киевлян Александра Хацкевича.

В минувшем сезоне Хацкевич-младший провел 30 минут за команду Динамо U-21, результативными действиями не отмечался.