Про це свідчить профіль футболіста на офіційному сайті української Прем'єр-ліги. 18-річний хавбек включений до складу "сіверян" за списком Б.

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Десна займає четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату України, маючи 12 очок в активі після шести зіграних турів. Найближчий матч підопічні Олександра Рябоконя проведуть 11 вересня на виїзді проти полтавської Ворскли.

Що відомо про Артема Хацкевича

Варто зазначити, що Артем Хацкевич є сином відомого колишнього футболіста Динамо і збірної Білорусі, а також ексголовного тренера киян Олександра Хацкевича.

У минулому сезоні Хацкевич-молодший провів 30 хвилин за команду Динамо U-21, результативними діями не відзначався.