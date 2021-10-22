Десна – Александрия 1:1

Голы: Безбородько, 35 – Третьяков, 28

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Типичная встреча команд, которые считаются крепкими середняками, постоянно находятся в еврокубковой зоне и время от времени туда попадают.

В предыдущем туре черниговская команда сыграла в довольно неплохом матче вничью с Минаем (0:0), а могла вообще проиграть. Однако потеря очков не входила в планы подопечных Рябоконя, поэтому они пытались исправить ситуацию в текущей игре, обыграв прямого конкурента и соседа в турнирной таблице.

Александрия в предыдущем матче тоже проиграла – три очка в актив записала Ворскла, победив 2:1. И эта игра тоже оказалась достаточно зрелищной, однако, в отличие от черниговцев, подопечные Гуры очки потеряли, а не приобрели их.

Счет во встрече открыли гостий из Александрии – после заброса в штрафную Калюжный головой скинул дальше на линию вратарской, откуда Третьяков в падении точно пробил в правый нижний угол.

Видео гола Третьякова

На 35-й минуте цифры на табло стали равными. Картущов слева от лицевой подал в центр штрафной, там Безбородько принял на грудь, опустил на газон и вколотил мяч в правую девятку.

Видео гола Безбородько

Как итог, Александрия и Десна разделили по 1 баллу и остались на 6 и 7 позиции соответственно.

Десна – Александрия видеообзор