Десна – Олександрія 1:1

Голи: Безбородько, 35 – Третяков, 28

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Типова зустріч команд, які вважаються міцними середняками, постійно перебувають у єврокубковій зоні і час від часу туди потрапляють.

У попередньому турі чернігівська команда зіграла в досить непоганому матчі внічию з Минаєм (0:0), а могла взагалі програти. Однак втрата очок не входила в плани підопічних Рябоконя, тому вони намагалися виправити ситуацію в поточній грі, обігравши безпосереднього конкурента і сусіда в турнірній таблиці.

Олександрія в попередньому матчі теж програла – три очки в актив записала Ворскла, перемігши 2:1. І ця гра теж виявилася досить видовищною, проте, на відміну від чернігівців, підопічні Гури втратили очки, а не придбали їх.

Рахунок у зустрічі відкрили гостій з Олександрії – після закидання в штрафну Калюжний головою скинув далі на лінію воротарського, звідки Третяков в падінні точно пробив у правий нижній кут.

Відео голу Третякова

На 35-й хвилині цифри на табо стали рівними. Картущов зліва від лицьової подав у центр штрафного, там Безбородько прийняв на груди, опустив на газон і вколотив м'яч у праву дев'ятку.

Відео голу Безбородька

Як підсумок, Олександрія та Десна розділили по 1 балу та залишилися на 6 та 7 позиції відповідно.

Десна – Олександрія відеоогляд