Полномасштабная военная агрессия нанесла огромный ущерб спорту Украины. С футбольной карты нашего государства исчезли десятки клубов. Некоторые из них приостановили свои выступления в соревнованиях, а некоторые вообще прекратили свое существование. Однако уже со следующего сезона ряд клубов вернутся к футбольным баталиям в Первой и Второй лигах.

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Десять команд усилят соревнования ПФЛ

По инсайдерской информации ТаТоТаке, десять команд подали документы на аттестацию в ПФЛ. Известно, что в первой лиге планируют возобновить выступления пять команд.

Первая лига: Агробизнес (Волочиск), Левый берег (Киев), ВПК-Агро (Вишневое), Подолье (Хмельницкий), Виктория (Николаевка)

Во Второй лиге две команды возобновят свои выступления (Любомир и Тростянец), а еще три коллектива придут из любителей.

Вторая лига: Любомир (Ставище), ФК Тростянец (Тростянец), Скала (Стрый), Локомотив (Киев), Дружба (Мировка)

Таким образом, Первая лига может увеличиться до 21 команды, а вторая лига до 15. Впрочем, это еще не окончательная информация.

Напомним, что волочиский Агробизнес в сезоне 2020/21 стал настоящей сенсацией Кубка Украины. Тогда команда из Хмельницкой области на стадии четвертьфинала оставила за бортом донецкий Шахтер, пробившись в полуфинал Кубка.

Киевский Левый берег построил отличную инфраструктуру, в том числе для занятий детских футбольных команд. До войны в спортивной школе клуба занимался старший сын Александра Усика Кирилл.