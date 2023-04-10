Повномасштабна військова агресія завдала величезної шкоди спорту України. З футбольної карти нашої держави зникли десятки клубів. Деякі з них призупинили свої виступи у змаганнях, а дехто взагалі припинив своє існування. Проте вже з наступного сезону низка клубів повернуться до футбольних баталій у Першій та Другій лігах.

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Десять команд підсилять змагання ПФЛ

За інсайдерською інформацією ТаТоТаке, десять команд подали документи на атестацію в ПФЛ. Відомо, що у Першій лізі планують поновити виступи п'ять команд.

Перша ліга: Агробізнес (Волочиськ), Лівий берег (Київ), ВПК-Агро (Вишневе), Поділля (Хмельницький), Вікторія (Миколаївка)

У Другій лізі дві команди відновлять свої виступи (Любомир та Тростянець), а ще три колективи прийдуть з аматорів.

Друга ліга: Любомир (Ставище), ФК Тростянець (Тростянець), Скала (Стрий), Локомотив (Київ), Дружба (Мирівка)

Таким чином, Перша ліга може збільшитися до 21 команди, а Друга ліга до 15. Втім, це ще не остаточна інформація.

Нагадаємо, що волочиський Агробізнес у сезоні 2020/21 став справжньою сенсацією Кубка України. Тоді команда з Хмельницької області на стадії чвертьфіналу залишила за бортом донецький Шахтар, пробившись до півфіналу Кубка.

Київський Лівий берег побудував чудову інфраструктуру, в тому числі для занять дитячих футбольних команд. До війни у спортивній школі клубу займався старший син Олександра Усика Кирило.