Пополнили число нелегалов: на юношеском ЧМ пропали 10 гандболистов сборной Бурунди

В хорватской Риеке продолжается юношеский чемпионат мира по гандболу. Однако окончание турнира не дождались игроки сборной Бурунди.

В среду, 9 августа, десять гандболистов сборной Бурунди (U-19) покинули помещение университетской резиденции в Риеке и скрылись в неизвестном направлении. Об этом хорватская полиция сообщила на следующий день после инцидента.

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Матч ЧМ отменили из-за побега игроков

Это десять молодых людей 2006 года рождения, которые в среду около 15:30 по местному времени покинули университетский городок в Риеке и ушли в неизвестном направлении. Полиция начала операцию с целью поиска пропавших без вести и установления фактов и обстоятельств их исчезновения,

– говорится в заявлении полиции.

Федерация гандбола Хорватии сообщила, что сборная Бурунди сыграла матчи группового раунда и 10 августа должна была встретиться с командой Бахрейна в поединке за 29 – 32 места. Из-за массового побега игроков встречу пришлось отменить.

Почему юные гандболисты скрылись из резиденции

Известно, что Бурунди является одной из беднейших стран мира. Эта страна, которая находится в Восточной Африке, также страдает из-за высокой плотности населения – самой большой на континенте.

Хорватия, являющаяся членом ЕС с 2013 года, является одной из транзитных стран для нелегалов из Африки и Азии, пытающихся попасть в Западную Европу через Балканы.

Хорватия также вошла в Шенгенскую зону свободного передвижения без пограничного контроля между странами-членами.

Отметим, что это распространенная практика среди спортсменов бедных и неблагополучных стран. Недавно в США на Золотом кубке КОНКАКАФ четверо игроков сборной Кубы решили не возвращаться на "Остров свободы" и скрылись из расположения команды.