В середу, 9 серпня, десять гандболістів збірної Бурунді (U-19) залишили приміщення університетської резиденції у Рієці та зникли у невідомому напрямку. Про це хорватська поліція повідомила на наступний день після інциденту.

Читайте також Можуть провести кубок болота: Росію позбавили права на проведення чергового престижного турніру

Матч ЧС скасували через втечу гравців

Це десять молодих людей 2006 року народження, які у середу близько 15:30 за місцевим часом залишили університетське містечко у Рієці та пішли у невідомому напрямку. Поліція розпочала операцію з метою пошуку зниклих безвісти та встановлення фактів та обставин їх зникнення,

– йдеться у заяві поліції.

Федерація гандболу Хорватії повідомила, що збірна Бурунді зіграла матчі групового раунду і 10 серпня повинна була зустрітися з командою Бахрейну у поєдинку за 29 – 32 місця. Через масову втечу гравців зустріч довелося скасувати.

Чому юні гандболісти зникли з резиденції

Відомо, що Бурунді є однією з найбідніших країн світу. Ця країна, яка знаходиться у Східній Африці, також потерпає через високу щільність населення – найбільшу на континенті.

Хорватія, яка є членом ЄС з 2013 року, є однією з транзитних країн для нелегалів з Африки та Азії, які намагаються потрапити до Західної Європи через Балкани.

Також Хорватія увійшла до Шенгенської зони вільного пересування без прикордонного контролю між країнами-членами.

Зазначимо, що це поширена практика серед спортсменів бідних та неблагополучних країн. Нещодавно у США на Золотому кубку КОНКАКАФ четверо гравців збірної Куби вирішили не повертатися на "Острів свободи" та втекли з розташування команди.