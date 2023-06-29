24 июня в Канаде и США стартовал Золотой кубок КОНКАКАФ-2023. В турнире принимают участие 16 команд Северной и Центральной Америки.

Читайте также Это ждет сборную Украины: УЕФА планирует изменить формат отбора к чемпионату мира-2026

Футболисты-беглецы

В матче первого тура группы D сборная Гватемалы обыграла команду Кубы со счетом 1:0. После поединка четверо кубинцев скрылись из расположения сборной. Этими игроками были Роберни Кабальеро, Найсер Сандо, Хассаэль Эррера и Дэнилсон Миланес. Очевидно, что футболисты решили не возвращаться на родину.

Это уже не первый случай побега футболистов из национальной сборной. Уже стало хорошей традицией, когда после визита в одну из развитых стран мира там остается несколько игроков из "Острова свободы". Отметим, что Куба до сих пор строит социализм, оставшийся им в наследство революционер Фидель Кастро. Кроме того, островное государство является союзником России. Однако из-за слабой экономики Куба сама нуждается в поддержке.

Что такое Золотой кубок КОНКАКАФ

Золотой кубок КОНКАКАФ 2023 проходит на стадионах США и Канаде с 24 июня по 16 июля. Турнир проходит каждые два года, начиная с 1963 года. Самой титулованной командой является сборная Мексики, которая 11 раз становилась чемпионом. У сборной США – 7 кубков, а команда Коста-Рики выигрывала трижды. Сборная Кубы ни разу не попадала в тройку призеров.