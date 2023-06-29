24 июня в Канаде и США стартовал Золотой кубок КОНКАКАФ-2023. В турнире принимают участие 16 команд Северной и Центральной Америки.
Читайте также Это ждет сборную Украины: УЕФА планирует изменить формат отбора к чемпионату мира-2026
Футболисты-беглецы
В матче первого тура группы D сборная Гватемалы обыграла команду Кубы со счетом 1:0. После поединка четверо кубинцев скрылись из расположения сборной. Этими игроками были Роберни Кабальеро, Найсер Сандо, Хассаэль Эррера и Дэнилсон Миланес. Очевидно, что футболисты решили не возвращаться на родину.
Это уже не первый случай побега футболистов из национальной сборной. Уже стало хорошей традицией, когда после визита в одну из развитых стран мира там остается несколько игроков из "Острова свободы". Отметим, что Куба до сих пор строит социализм, оставшийся им в наследство революционер Фидель Кастро. Кроме того, островное государство является союзником России. Однако из-за слабой экономики Куба сама нуждается в поддержке.