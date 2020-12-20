В андеркарте вечера от Matchroom Bpxing/DAZN на стадионе Alamodome в Сан-Антонио (США) на ринг вышли Фрэнк Санчес и Хулиан Фернандес. Последний вел себя слишком вызывающе и потерпел поражение нокаутом.

Уже со старта поединка мексиканец Хулиан Фернандес "приглашал" Фрэнка Санчеса пробивать по нему. Самоуверенность первого же и сгубила его, пишет 24 канал.

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Дерзкий соперник

Фернандес показывал, что удары соперника не несут никакой угрозы. Поэтому кубинец быстро доказал, что тактика мексиканца была ошибочной.

Уже в 7 раунде Фернандес вообще находился за пределами ринга. Санчес сперва нанес бешеное количество атак, а уже потом одним мощным ударом в подбородок отправил соперника в нокаут. Дерзкий мексиканец, который договорился, полетел за канаты. Но отходил от нокаута уже за пределами ринга.