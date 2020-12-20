У андеркарті вечора від Matchroom Bpxing/DAZN на стадіоні Alamodome у Сан-Антоніо (США) на ринг вийшли Френк Санчес та Хуліан Фернандес. Останній поводив себе занадто зухвало та зазнав поразки нокаутом.

Вже зі старту поєдинку мексиканець Хуліан Фернандес "запрошував" Френка Санчеса пробивати у нього. Самовпевненість першого ж згубила його, пише 24 канал.

Оце так Альварес легко переміг Сміта за одноголосним рішенням суддів: відео

Зухвалий суперник

Фернандес показував, що удари суперника не несуть жодної загрози. Тому кубинець швидко довів, що тактика мексиканця була хибною.

Вже у 7 раунді Фернандес взагалі перебував за межами рингу. Санчес спершу завдав шалену кількість атак, а вже потім одним потужним ударом у підборіддя відправив суперника у нокаут. Зухвалий мексиканець, який договорився, полетів за канати. Та відходив від нокауту вже за межами рингу.