Зухвалий мексиканець після жорсткого нокауту від Санчеса вилетів за межі рингу: відео
У андеркарті вечора від Matchroom Bpxing/DAZN на стадіоні Alamodome у Сан-Антоніо (США) на ринг вийшли Френк Санчес та Хуліан Фернандес. Останній поводив себе занадто зухвало та зазнав поразки нокаутом.
Вже зі старту поєдинку мексиканець Хуліан Фернандес "запрошував" Френка Санчеса пробивати у нього. Самовпевненість першого ж згубила його, пише 24 канал.
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Зухвалий суперник
Фернандес показував, що удари суперника не несуть жодної загрози. Тому кубинець швидко довів, що тактика мексиканця була хибною.
Вже у 7 раунді Фернандес взагалі перебував за межами рингу. Санчес спершу завдав шалену кількість атак, а вже потім одним потужним ударом у підборіддя відправив суперника у нокаут. Зухвалий мексиканець, який договорився, полетів за канати. Та відходив від нокауту вже за межами рингу.
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