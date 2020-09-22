Женская сборная Бразилии в конце тренировки решила провести двустороннюю игру на которую наведался неожиданный гость. Попугай решил проверить прически футболисток, а затем и сетку ворот.

Не успел судья дать стартовый свисток, как прилетел пернатый и проверил игроков и поле перед матчем, пишет 24 канал.

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Неожиданный гость

На поле вылетел попугай, который решил приземлиться точно на голову одной из футболисток – Бруни Бенитес. Девушка не слишком была увлечена таким гостем. Попугая удалось согнать с головы игроку только с помощью мяча. Персонал клуба взял мяч и переманил внимание попугая на него. Пернатый же сразу решил полететь в сторону ворот, чтобы проверить сетку ворот.

Сама футболистка выложила видео в своем Instagram и призвала заботиться о природе и выразила грусть из-за гибели животных в пожарах.

Добавим, что Бразильская конфедерация футбола сообщила, что уравняет выплаты мужским и женским национальным командам.