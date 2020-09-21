Дикие животные часто становятся причинами срыва спортивных событий. На этот раз в Англии альпака чуть не сорвала проведение футбольного матча.

Произошло это в матче между "Карлтон Атлетик" и "Илкли Сити" в одной из низших лиг Англии. В один момент на поле выбежала альпака. Из-за "незваного гостя" арбитру матча пришлось остановить игру.

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Сначала альпаку пытались вывести с поля с помощью еды. Но животное не среагировало на такие предложения.

Впоследствии оказалось, что вблизи стадиона немало ферм. На одной из них и удерживают альпак. Именно оттуда и сбежало животное.

Беглецом оказался Оскар. Как именно ему удалось пробраться на стадион – пока неизвестно.

Вывести альпаку со стадиона удалось лишь после того, как сюда прибыл владелец фермы.

Отметим, что альпака – не типичное животное для Англии. Она водится в Чили, Перу и Боливии, пасется на высокогорье в Андах.