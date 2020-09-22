Жіноча збірна Бразилії вкінці тренування вирішила провести двосторонню гру на яку навідався несподіваний гість. Папуга вирішив перевірити зачіски футболісток, а згодом і сітку воріт.

Не встиг суддя дати стартовий свисток, як прилетів пернатий та перевірив гравчинь та поле перед матчем, пише 24 канал.

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Несподіваний гість

На поле вилетів папуга, який вирішив приземлитись точно на голову однієї з футболісток – Бруні Бенітес. Дівчина не надто була захоплена таким гостем. Папугу вдалось зігнати з голови гравчині лише за допомогою м'яча. Персонал клубу взяв м'яч та переманив увагу папуги на нього. Пернатий же відразу вирішив полетіти у сторону воріт, щоб перевірити сітку воріт.

Сама футболістка виклала відео у своєму Instagram та закликала дбати про природу та висловила смуток через загибель тварин у пожежах.

Додамо, що Бразильська конфедерація футболу повідомила, що урівняє виплати чоловічим та жіночим національним командам.