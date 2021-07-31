Деревянная медаль для серба: Джокович проиграл испанцу в матче за "бронзу" Олимпиады-2020

Новак Джокович сенсационно покидает Олимпиаду-2020 без медалей. Фаворит теннисных соревнований в бронзовом финале проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте.

Новак Джокович (Сербия) – Пабло Карреньо-Буста (Испания) 1:2 (4:6, 7:6, 3:6)

Джокович был фаворитом перед этим противостоянием. Однако испанец уверенно действовал на корте и оставил первую ракетку мира без наград в Токио.

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Теннисисты провели на корте 2 часа 49 минут. Для серба этот матч стал очень сложным. Уже в конце первого сета было видно, как тяжело дышит Новак. Что не скажешь о Пабло, который очень классно восстановился к этому поединку за "бронзу".

Теннисисты показали одинаковый уровень тенниса до пятого гейма в первой партии. В том розыгрыше испанец вышел вперед в счете и уже не отдал Джоковичу первый сет – 4:6.

Второй сет получился очень зрелищным. Теннисисты не уступали друг другу и довели сет до тай-брейка, который решал, сравняет ли счет Новак, или Карреньо-Буста получит "бронзу" Олимпиады в Токио. Серб взял верх над соперником – 8:6.

Все решалось в третьем сете, где нервы Джоковича уже были на пределе. Сербский теннисист бил ракеткой по сетке и в одном из проигранных розыгрышей со злости выбросил ракетку на трибуны. Однако не получил даже за это предупреждение. Взамен его получил испанец.

Пабло уверенно повел в счете 0:3. Маленький лучик надежды для поклонников Новака был в шестом гейме, когда его взял Джокович, но на большее первой ракетки мира не хватило – 3:6.

Пабло Карреньо-Буста в свои 30 лет получил первую олимпийскую награду – "бронзу". Джокович покинул турнир без наград.

В финале, который состоится в воскресенье, 1 августа, Александер Зверев (Германия) сыграет против представителя ОКР Карена Хачанова. Начало встречи, которая определит олимпийского чемпиона, в 10:00 по киевскому времени.