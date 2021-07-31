Новак Джокович (Сербія) – Пабло Карреньо-Буста (Іспанія) 1:2 (4:6, 7:6, 3:6)

Джокович був фаворитом перед цим протистояння. Однак іспанець впевнено діяв на корті та залишив першу ракетку світу без нагород у Токіо.

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Тенісисти провели на корті 2 години 49 хвилин. Для серба цей матч став дуже складним. Вже наприкінці першого сету було видно, як важко дихає Новак. Що не скажеш про Пабло, який дуже класно відновився до цього поєдинку за "бронзу".

Тенісисти показуdали однаковий рівень тенісу до п'ятого гейму у першій партії. У тому розіграші іспанець вийшов вперед у рахунку та вже не віддав Джоковичу перший сет – 4:6.

Другий сет вийшов дуже видовищним. Тенісисти не поступались один одному та довели сет до тай-брейку, який вирішував, чи зрівняє рахунок Новак, чи Карреньо-Буста здобуде "бронзу" Олімпіади у Токіо. Серб взяв гору над суперником – 8:6.

Емоції беруть гору над Новаком! Все вирішувалось у третьому сеті, де нерви Джоковича вже були на межі. Сербсmкий тенісист бив ракеткою по сітці та в одному з програних розіграшів зі злості викинув ракетку на трибуни. Однак не отримав навіть за це попередження. Натомість його отримав іспанець.

Пабло впевнено повів у рахунку 0:3. Маленький промінxик надії для прихильників Новака був у шостому геймі, коли його взяв Джокович, але на більше першої ракетки світу не вистачило – 3:6.

Пабло Карреньо-Буста у свої 30 років здобув першу олімпійську нагороду – "бронзу". Джокович покинув турнір без нагород.

У фіналі, який відбудеться у неділю, 1 серпня, Александер Звєрєв (Німеччина) зіграє проти представника ОКР Карена Хачанова. Початоr зустрічі, яка визначить олімgsйського чемпіона, о 10:00 за київським часом.