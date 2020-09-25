Украинский боксер Сергей Деревянченко готовится к бою против Джермалла Чарло за чемпионский пояс WBC в среднем весе. Бой состоится 26 сентября (ночь на 27 сентября в Украине). А перед боем прошла традиционная дуэль взглядов и процедура взвешивания.

Во время взвешивания оказалось, что Деревянченко несколько тяжелее соперника. Украинец показал вес 72,34 килограмма. В то время как Джермалл Чарло весит 72,25 килограмма. Оба боксера уложились в весовую категорию до 72,57 килограмма.

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Уже после этого состоялась традиционная дуэль взглядов.

Кроме Деревянченко и Джермалла Чарло, в ней приняли участие брат-близнец американца Джермелл Чарло и доминиканец Хейсон Росарио. Они тоже проведут бой в этот вечер бокса.