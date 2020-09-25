Український боксер Сергій Дерев'янченко готується до бою проти Джермалла Чарло за чемпіонський пояс WBC у середній вазі. Бій відбудеться 26 вересня (ніч на 27 вересня в Україні). А перед боєм пройшла традиційна дуель поглядів та процедура зважування.

Під час зваження виявилося, що Дерев'янченко дещо важчий від суперника. Українець показав вагу 72,34 кілограма. В той час як Джермалл Чарло важить 72,25 кілограма. Обоє боксерів вклалися у вагову категорію до 72,57 кілограма.

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Вже після цього відбулася традиційна дуель поглядів.

Окрім Дерев'янченка та Джермалла Чарло, у ній взяли участь брат-близнюк американця Джермелл Чарло та домініканець Хейсон Росаріо. Вони теж проведуть бій у цей вечір боксу.