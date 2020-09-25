Український боксер Сергій Дерев'янченко 26 вересня проведе чемпіонський бій за версією WBC в середній вазі. Його суперником буде американець Джермалл Чарло, який володіє цим поясом. Букмекери оцінили шанси українського боксера стати чемпіоном світу.

Для українця Дерев'янченка це буде третя можливість стати чемпіоном світу. Перші дві він не використав, поступившись Даніелю Джейкобсу за титул IBF та Геннадію Головкіну за титули IBF і IBO. Ці дві поразки стали єдиними у професійній кар'єрі українця. Тепер же на кону буде титул чемпіона світу за версією WBC.

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Суперником українця буде американець Джермалл Чарло. Саме він володіє поясом WBC. Боксре провів 30 боїв, не зазнавши жодної поразки. 22 поєдинки закінчилися достроково.

Бій Дерев'янченко – Чарло відбудеться на арені Mohegan Sun Casino в Анкасвіллі (штат Коннектикут, США) 26 вересня (ніч на 27 вересня в Україні. В цей же вечір боксу на ринг вийде і брат-близнюк Джермалла Чарло – Джермелл. Його суперником буде домініканець Хейсон Росаріо.

Джермалл Чарло молодший за Сергія Дерев'янченка – 30 проти 34 років. Американець також вищий (183 проти 175 сантиметрів) і з більшим розмахом рук (187 проти 171 сантиметра). Антропометрична перевага дає йому більше шансів в бою з українцем. Хоча Дерев'янченко володіє потужним ударом, а бій проти Головкіна показав, то він здатен на рівних конкурувати з топовими боксерами.

Та все ж букмекери вважають, що в Чарло більше шансів зберегти чемпіонський пояс. У Marathon bet коефіцієнт на перемогу американця – 1,53. На те, що Дерев'янченко здобуде перемогу – 2,47. Нічия ж в цьому бою теж ймовірна – коефіцієнт 20,0 на такий підсумок.

Сході коефіцієнти дає і Parimatch. В них шанс українця перемогти оцінений у 2,45. Перемога Чарло – 1,52.

Однак бій може закінчитися і швидше, аніж після 12 раунду. На те, що Дерев'янченко здобуде достроково перемогу, коефіцієнт 6,50. Що таке зробить Чарло – 5,50. Найкращі шанси на дострокову перемогу в Дерев'янченка у 7 – 9 раундах: коефіцієнт 15,0 на те, що українець переможе тоді. На те, що це станеться у 1 – 3 раундах – 29,0.