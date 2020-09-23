Уже 26-го сентября украинский боксер Сергей Деревянченко проведет бой за титул WBC против Джермалла Чарло. Украинский и американский боксеры провели первую встречу.

В США 23-го сентября состоялась пресс-конференция, посвященная поединку Чарло – Деревянченко. Об этом сообщает 24 канал.

К теме Сергей Деревянченко – Джермалл Чарло: где смотреть бой за титул WBC

Первая дуэль взглядов

До этого Джермалл и Сергей не пересекались, поэтому впервые встретились лицом к лицу.

Из-за карантинных правил боксеры не могут проводить близко дуэль взглядов. Поэтому оба были на большом расстоянии.

Боксеры долго смотрели друг другу в глаза и почти одновременно отвели взгляд.