Чарло – Деревянченко: боксеры сошлись в первой дуэли взглядов – видео
Уже 26-го сентября украинский боксер Сергей Деревянченко проведет бой за титул WBC против Джермалла Чарло. Украинский и американский боксеры провели первую встречу.
В США 23-го сентября состоялась пресс-конференция, посвященная поединку Чарло – Деревянченко. Об этом сообщает 24 канал.
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Первая дуэль взглядов
До этого Джермалл и Сергей не пересекались, поэтому впервые встретились лицом к лицу.
Из-за карантинных правил боксеры не могут проводить близко дуэль взглядов. Поэтому оба были на большом расстоянии.
Боксеры долго смотрели друг другу в глаза и почти одновременно отвели взгляд.
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