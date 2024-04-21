Полная доминация в ринге: Деревянченко с нокдауном деклассировал американца Александера
В субботу, 20 апреля, в Нью-Йорке состоялся вечер бокса. Его главным событием стала битва Дэвина Хэйни и Райана Гарсии.
В андеркарде этого поединка выступил украинский боксер Сергей Деревянченко. Его соперником был американец Вон Александер, пишет 24 Канал.
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Убедительная победа Деревянченка
Для 38-летнего украинца этот бой стал первым с июня 2023 года. Тогда он в равной борьбе уступил непобедимому мексиканцу Хайме Мунгуи единогласным решением судей в поединке за пояс WBC Silver во втором среднем весе.
Бой между Деревянченком и Александером продолжался все запланированные 10 раундов. Украинский боксер со старта захватил инициативу и не отпускал ее до конца.
В течение поединка Сергей действовал агрессивнее, хорошо комбинировал и не оставил сопернику ни одного шанса. Американец пытался отвечать преимущественно ударами по корпусу, однако это не давало ему желаемого результата.
В 8 раунде украинский боксер отправил соперника в нокдаун после мощного удара по корпусу, но американец смог подняться и провести бой до конца.
В итоге судьи отдали победу Деревянченку единогласным решением – 100:89. Украинец выиграл все раунды.
Сергей Деревянченко – Вон Александер: смотрите видео боя
Краткие сведения о Сергее Деревянченку
- 38-летний уроженец Феодосии, выступающий во второй средней весовой категории
- Бронзовый призер ЧМ-2007 и участник Олимпиады-2008
- На профессиональном уровне дебютировал в июле 2014 года
- Трижды претендовал на пояса чемпиона мира, но уступал в них Даниэлю Джейкобсу, Геннадию Головкину и Джермаллу Чарло
- Всего провел 20 боев, в которых одержал 15 побед и потерпел пять поражений.