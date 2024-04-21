В андеркарде этого поединка выступил украинский боксер Сергей Деревянченко. Его соперником был американец Вон Александер, пишет 24 Канал.

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Убедительная победа Деревянченка

Для 38-летнего украинца этот бой стал первым с июня 2023 года. Тогда он в равной борьбе уступил непобедимому мексиканцу Хайме Мунгуи единогласным решением судей в поединке за пояс WBC Silver во втором среднем весе.

Бой между Деревянченком и Александером продолжался все запланированные 10 раундов. Украинский боксер со старта захватил инициативу и не отпускал ее до конца.

В течение поединка Сергей действовал агрессивнее, хорошо комбинировал и не оставил сопернику ни одного шанса. Американец пытался отвечать преимущественно ударами по корпусу, однако это не давало ему желаемого результата.

В 8 раунде украинский боксер отправил соперника в нокдаун после мощного удара по корпусу, но американец смог подняться и провести бой до конца.

В итоге судьи отдали победу Деревянченку единогласным решением – 100:89. Украинец выиграл все раунды.

Сергей Деревянченко – Вон Александер: смотрите видео боя

Краткие сведения о Сергее Деревянченку