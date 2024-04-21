В андеркарді цього поєдинку виступив український боксер Сергій Дерев'янченко. Його суперником був американець Вон Александер, пише 24 Канал.

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Переконлива перемога Дерев'янченка

Для 38-річного українця цей бій став першим з червня 2023 року. Тоді він у рівній боротьбі поступився непереможному мексиканцеві Хайме Мунгуї одноголосним рішенням суддів у поєдинку за пояс WBC Silver у другій середній вазі.

Бій між Дерев'янченком та Александером тривав усі заплановані 10 раундів. Український боксер зі старту захопив ініціативу та не відпускав її до кінця.

Протягом поєдинку Сергій діяв агресивніше, гарно комбінував і не залишив супернику жодного шансу. Американець намагався відповідати переважно ударами по корпусу, проте це не давало йому бажаного результату.

У 8 раунді український боксер відправив суперника в нокдаун після потужного удару по корпусу, але американець зміг підвестися та провести бій до кінця.

У підсумку судді віддали перемогу Дерев'янченку одноголосним рішенням – 100:89. Українець виграв усі раунди.

Сергій Дерев'янченко – Вон Александер: дивіться відео бою

Короткі відомості про Сергія Дерев'янченка