Трудно прощаться: бывший соперник Усика и Кличко заговорил о завершении карьеры

Дереку Чисоре в 2023 году исполнилось 40 лет. Известный британский боксер понимает, что вскоре ему придется повесить перчатки на гвоздь.

Один из самых известных действующих боксеров супертяжелого веса Дерек Чисора выразил мнение, что ему будет трудно прощаться с боксом. Британец боксирует всю сознательную жизнь, поэтому решиться на это, как и многим, ему будет сложно.

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Чисора задумался над завершением карьеры боксера

Я так люблю эту игру, что мне будет трудно прощаться,

– написал Чисора в своем твиттере.

У Чисоры была успешная любительская карьера: он провел около 20 боев, выиграл золото на турнире Четырех Наций, а также был чемпионом Англии среди любителей.

На профессиональном ринге Чисора провел 47 боев, в которых одержал 34 победы. Несмотря на 13 поражений, среди которых неудачные бои с украинцами Виталием Кличко и Александром Усиком, Дерек до сих пор считается одним из самых ярких представителей супертяжелого веса.