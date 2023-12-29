Один із найбільш відомих чинних боксерів надважкої ваги Дерек Чісора висловив думку, що йому буде важко прощатись з боксом. Британець боксує все свідоме життя, тому наважитися на це рішення, як і багатьом, йому буде складно.

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Чісора замислився над завершенням кар'єри боксера

Я так люблю цю гру, що мені буде важко прощатись,

– написав Чісора в своєму твіттері.

Варто знати. У Чісори була успішна любительська кар'єра: він провів близько 20 боїв, виграв золото на турнірі Чотирьох Націй, а також був чемпіоном Англії серед аматорів.

На професіональному рівні Чісора провів 47 боїв, у яких здобув 34 перемоги. Незважаючи на 13 поразок, серед яких є невдалі бої з українцями Віталієм Кличком та Олександром Усиком, Дерек досі вважається одним із найяскравіших представників надважкої ваги.