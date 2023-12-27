Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик 17 февраля 2024 года будет боксировать против британца Тайсона Фьюри, владеющего поясом WBC. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

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Башир считает, что величие Усика близко к Холифилду и Майку Тайсону.

Бывший тренер украинца Джеймс Али Башир считает, что даже абсолютное чемпионство в двух весовых категориях не позволит Усику стать одним из величайших боксеров в истории хевивейта.

"Поставлю его рядом с Холифилдом и Тайсоном, ниже пятерки величайших. Не думаю, что эта победа позволит ему попасть в пятерку.

Леннокс Льюис, Джо Луис, Джордж Форман – эти ребята нокаутировали соперников. Это что-то значит", – сказал Башир.

Следует знать. Александр Усик выиграл абсолютно все поединки на профессиональном ринге. 36-летний украинец одержал 21 победу в 21 поединке, из них 14 досрочно.

Напомним, что последним абсолютом в королевской весовой категории был Леннокс Льюис. Он имел этот статус в 2000 году, но тогда это была эпоха трех поясов.