Один из самых известных действующих боксеров супертяжелого веса Дерек Чисора выразил мнение, что ему будет трудно прощаться с боксом. Британец боксирует всю сознательную жизнь, поэтому решиться на это, как и многим, ему будет сложно.

Читайте также: Пятерка величайших: экс-тренер Усика назвал боксеров, величия которых украинец никогда не достигнет

Чисора задумался над завершением карьеры боксера

Я так люблю эту игру, что мне будет трудно прощаться,

– написал Чисора в своем твиттере.

Следует знать. У Чисоры была успешная любительская карьера: он провел около 20 боев, выиграл золото на турнире Четырех Наций, а также был чемпионом Англии среди любителей.

На профессиональном ринге Чисора провел 47 боев, в которых одержал 34 победы. Несмотря на 13 поражений, среди которых неудачные бои с украинцами Виталием Кличко и Александром Усиком, Дерек до сих пор считается одним из самых ярких представителей супертяжелого веса.