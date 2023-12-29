Один из самых известных действующих боксеров супертяжелого веса Дерек Чисора выразил мнение, что ему будет трудно прощаться с боксом. Британец боксирует всю сознательную жизнь, поэтому решиться на это, как и многим, ему будет сложно.
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Чисора задумался над завершением карьеры боксера
Я так люблю эту игру, что мне будет трудно прощаться,
– написал Чисора в своем твиттере.
На профессиональном ринге Чисора провел 47 боев, в которых одержал 34 победы. Несмотря на 13 поражений, среди которых неудачные бои с украинцами Виталием Кличко и Александром Усиком, Дерек до сих пор считается одним из самых ярких представителей супертяжелого веса.