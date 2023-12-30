В скором времени бокс останется без одного из самых скандальных спортсменов хевивейта последних времен. Экс-чемпион Европы по версии EBU Дерек Чисора имеет четкий план по завершению карьеры.

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Чисора хочет провести 3 боя до выхода на пенсию

"Мне осталось провести 3 поединка. Я разговаривал с Турки Аль аш-Шейхом и сказал ему: "Сделай мне правильное предложение – и я дам тебе лучшее шоу в истории".

Я хочу кого-то удивительного, кого-то великого. Хочу ощущать фактор страха, чтобы нервничать и тренироваться упорнее", – сказал Чисора.

Следует знать. У Чисоры была успешная любительская карьера: он провел около 20 боев, выиграл золото на турнире Четырех Наций, а также был чемпионом Англии среди любителей.

На профессиональном уровне Чисора провел 47 боев, в которых одержал 34 победы. Несмотря на 13 поражений, среди которых неудачные бои с украинцами Виталием Кличко и Александром Усиком, Дерек до сих пор считается одним из самых ярких представителей супертяжелого веса.