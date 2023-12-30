Незабаром бокс залишиться без одного із найскандальніших спортсменів хевівейту останніх часів. Ексчемпіон Європи за версією EBU Дерек Чісора має чіткий план щодо завершення кар'єри.

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Чісора хоче провести 3 бої до виходу на пенсію

"Мені залишилося провести 3 поєдинки. Я розмовляв з Туркі Аль аш-Шейхом і сказав йому: "Зроби мені правильну пропозицію – і я дам тобі найкраще шоу в історії".

Я хочу когось дивовижного, когось великого. Хочу відчувати фактор страху, щоб нервувати і тренуватися наполегливіше", – сказав Чісора.

Варто знати. У Чісори була успішна любительська кар'єра: він провів близько 20 боїв, виграв золото на турнірі Чотирьох Націй, а також був чемпіоном Англії серед аматорів.

На професіональному рівні Чісора провів 47 боїв, у яких здобув 34 перемоги. Незважаючи на 13 поразок, серед яких є невдалі бої з українцями Віталієм Кличком та Олександром Усиком, Дерек досі вважається одним із найяскравіших представників надважкої ваги.