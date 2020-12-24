Дербі для Зінченка: визначилися пари 1/2 фіналу Кубка англійської ліги
На Туманному Альбіоні відбулося жеребкування півфінальної стадії Кубка англійської ліги.
У першому півфіналі Манчестер Юнайтед прийматиме Манчестер Сіті українця Олександра Зінченка. В іншій парі Тоттенхем зустрінеться з єдиним на цій стадії представником Чемпіоншипу – Брентфордом, пише 24 канал.
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Півфінальні поєдинки будуть складатися з одного матчу та заплановані на 5-6 січня 2021 року.
Фінал Кубка англійської ліги, який був запланований на 28 лютого, зміщений на іншу дату. Тепер заключний поєдинок турніру відбудеться 25 квітня.
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