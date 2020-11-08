Колишній тренер збірної України і київського "Динамо" Леонід Буряк поділився очікуваннями від українського "ель-класико" між киянами та їх одвічним суперником "Шахтарем". Легенда клубу вважає, що матч втратив ту особливість, яку мав раніше.

Український фахівець з нетерпінням чекає на українське дербі. Обидві команди перебувають не в оптимальних складах, тому такі проблеми будуть додавати поєдинку цікавості. Про це розповів Леонід Буряк у інтерв'ю для Sport.ua.

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"Я хочу побачити таке дербі, яке було раніше. Останнім часом були не ті матчі в плані видовищності. А хочеться свята та якісної гри. Хоча навіть, коли матчі з глядачами були, інтерес до українського дербі зник. Раніше по 50-60 тисяч ходило на "Динамо" – "Шахтар". А останнім часом приходило 8-10 тисяч", – сказав Буряк.

За словами наставника, інтрига у таких матчах нікуди не зникала, але вболівальники та футболісти почали ставитись до таких зустрічей трохи інакше. Тренер відзначив, що однією з проблем цього є відсутність фанатів на трибунах. Тому дербі перетворилось на товариську гру.

Зустріч між "Динамо" та "Шахтарем" відбудеться у Києві на НСК "Олімпійський" вже у неділю, 8 листопада. Стартовий свисток судді пролунає о 17:00.

Хто не зможе взяти участь у матчі

Єдині гравці, які не зіграють в цьому матчі за "Шахтар" – травмовані Євген Коноплянка, Ісмаїлі та Максим Малишев.

У київському клубі куди більші кадрові втрати. Кількість інфікованих на коронавірус гравців "Динамо" перед матчем з "Шахтарем" складає 12 гравців. Це два основні воротарі Георгій Бущан та Денис Бойко, захисники Віталій Миколенко та Олександр Караваєв, півзахисники Георгій Цитаїшвілі, Денис Гармаш, Міккель Дуелунд, Тудор Белуце та Микола Шапаренко, а також нападник Владислав Супряга.