Непонятная окраина, – депутат Госдумы оскорбил Украину из-за Евро-2020
Источник:Чемпионат.com
Депутат Госдумы Игорь Лебедев пришел в бешенство из-за выхода сборной Украины в плей-офф Евро-2020, а также из-за сравнения "сине-желтых" с российской командой.
Политизированный чиновник отличился оскорбительными высказываниями в адрес нашей страны и футбольных болельщиков.
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По мнению Лебедева, россияне унижают себя и свою команду, сравнивая ее выступление на турнире с результатами подопечных Андрея Шевченко.
Мне плевать на сборную Украины. Не понимаю, почему такое пристальное внимание к этой сборной? Мы – не Украина, а Россия. Сборную России сравнивают с Украиной? Кто это делает? Идиоты! Лично я сравнивать с Украиной не хочу – мне на них плевать. Что в них особенного? Почему мы унижаем сами себя? Великая Россия и непонятная украинская окраина,
– сказал депутат.
К слову. Сборная России по футболу проиграла Дании со счетом 1:4, заняла последнее место в группе B и потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы по футболу.
Как Украина вышла на Евро-2020
- Украинская команда впервые в истории вышла в 1/8 финала чемпионата Европы.
- Сборная прошла в плей-офф Евро-2020 как одна из лучших команд,которая заняла 3 место.
- На Евро-2020 футболисты проиграли 2 матча на групповом этапе – Нидерландам (3:2) и Австрии (1:0), зато победила Северную Македонию (2:1).
- В 1/8 финала соперником Украины будет сборная Швеции. Интересно, что именно шведы помогли Украине выйти дальше, вырвав победу в Польши.