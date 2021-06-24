Непонятная окраина, – депутат Госдумы оскорбил Украину из-за Евро-2020

Депутат Госдумы Игорь Лебедев пришел в бешенство из-за выхода сборной Украины в плей-офф Евро-2020, а также из-за сравнения "сине-желтых" с российской командой.

Политизированный чиновник отличился оскорбительными высказываниями в адрес нашей страны и футбольных болельщиков.

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По мнению Лебедева, россияне унижают себя и свою команду, сравнивая ее выступление на турнире с результатами подопечных Андрея Шевченко.

Мне плевать на сборную Украины. Не понимаю, почему такое пристальное внимание к этой сборной? Мы – не Украина, а Россия. Сборную России сравнивают с Украиной? Кто это делает? Идиоты! Лично я сравнивать с Украиной не хочу – мне на них плевать. Что в них особенного? Почему мы унижаем сами себя? Великая Россия и непонятная украинская окраина,

– сказал депутат.

К слову. Сборная России по футболу проиграла Дании со счетом 1:4, заняла последнее место в группе B и потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы по футболу.

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