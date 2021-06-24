Такое предложение озвучил член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Он очень хочет выяснить, кто же сильнее.

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Россия хочет товарищеский матч с Украиной

Для того, чтобы понять, кто сильнее: Россия или Украина – надо организовать товарищеский матч,

– заявил Свищев.

Он добавил, что хотел бы увидеть его в ближайшее время. Во время него, по мнению представителя Госдумы, "может проявиться сближения народов и культур".

"Только не надо сталкивать нас лбами и выяснять политические споры на поле. Только футбол", – уточнил он.

В то же время Свищев призвал не сравнивать российскую сборную с украинской, потому что футболисты из страны-оккупанта сейчас не в лучшей форме. И представитель Госдумы верит, что совсем скоро российские игроки будут показывать лучшие результаты.

Важно! В результате войны на Донбассе и оккупации Россией Крымского полуострова сборные двух стран, а также футбольные клубы из России и Украины, разводят по разным группам в международных турнирах.

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