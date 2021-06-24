Такое предложение озвучил член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Он очень хочет выяснить, кто же сильнее.
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Россия хочет товарищеский матч с Украиной
Для того, чтобы понять, кто сильнее: Россия или Украина – надо организовать товарищеский матч,
– заявил Свищев.
Он добавил, что хотел бы увидеть его в ближайшее время. Во время него, по мнению представителя Госдумы, "может проявиться сближения народов и культур".
"Только не надо сталкивать нас лбами и выяснять политические споры на поле. Только футбол", – уточнил он.
В то же время Свищев призвал не сравнивать российскую сборную с украинской, потому что футболисты из страны-оккупанта сейчас не в лучшей форме. И представитель Госдумы верит, что совсем скоро российские игроки будут показывать лучшие результаты.
Сборная Украины в 1/8 финала Евро-2020: как все было
- Украинская команда впервые в истории вышла в 1/8 финала чемпионата Европы.
- Сборная прошла в плей-офф Евро-2020 как одна из лучших команд заняла 3 место.
- На Евро-2020 футболисты проиграли 2 матча на групповом этапе – Нидерландам (3:2) и Австрии (1:0), но победили Северную Македонию (2:1).
- В 1/8 финала соперником Украины будет сборная Швеции. Интересно, что именно шведы помогли Украине выйти дальше, вырвав победу у Польши.