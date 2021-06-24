Політизований чиновник відзначився образливими висловлюваннями на адресу нашої країни і футбольних уболівальників.

До слова Москва ніяк не заспокоїться: хоче, щоб Україна та Росія зіграли товариський матч

На думку Лєбедєва, росіяни принижують себе і свою команду, порівнюючи її виступ на турнірі з результатами підопічних Андрія Шевченка.

Мені плювати на збірну України. Не розумію, чому така пильна увага до цієї збірної? Ми – не Україна, а Росія. Збірну Росії порівнюють з Україною? Хто це робить? Ідіоти! Особисто я порівнювати з Україною не хочу – мені на них начхати . Що в них особливого? Чому ми принижуємо самі себе? Велика Росія і незрозуміла українська околиця,

– сказав депутат.

До слова. Збірна Росії з футболу програла Данії з рахунком 1:4, посіла останнє місце в групі B і втратила шанси на вихід в плей-офф чемпіонату Європи з футболу.

Як Україна вийшла на Євро-2020