Політизований чиновник відзначився образливими висловлюваннями на адресу нашої країни і футбольних уболівальників.

До слова Москва ніяк не заспокоїться: хоче, щоб Україна та Росія зіграли товариський матч

На думку Лєбедєва, росіяни принижують себе і свою команду, порівнюючи її виступ на турнірі з результатами підопічних Андрія Шевченка. 

Мені плювати на збірну України. Не розумію, чому така пильна увага до цієї збірної? Ми – не Україна, а Росія. Збірну Росії порівнюють з Україною? Хто це робить? Ідіоти! Особисто я порівнювати з Україною не хочу – мені на них начхати . Що в них особливого? Чому ми принижуємо самі себе? Велика Росія і незрозуміла українська околиця,
– сказав депутат.

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