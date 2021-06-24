Політизований чиновник відзначився образливими висловлюваннями на адресу нашої країни і футбольних уболівальників.
До слова Москва ніяк не заспокоїться: хоче, щоб Україна та Росія зіграли товариський матч
На думку Лєбедєва, росіяни принижують себе і свою команду, порівнюючи її виступ на турнірі з результатами підопічних Андрія Шевченка.
Мені плювати на збірну України. Не розумію, чому така пильна увага до цієї збірної? Ми – не Україна, а Росія. Збірну Росії порівнюють з Україною? Хто це робить? Ідіоти! Особисто я порівнювати з Україною не хочу – мені на них начхати . Що в них особливого? Чому ми принижуємо самі себе? Велика Росія і незрозуміла українська околиця,
– сказав депутат.
Як Україна вийшла на Євро-2020
- Українська команда вперше в історії вийшла в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
- Збірна пройшла у плей-офф Євро-2020 як одна з кращих команд, що посіла 3 місце.
- На Євро-2020 футболісти програли 2 матчі на груповому етапі – Нідерландам (3:2) та Австрії (1:0), натомість здолавши Північну Македонію (2:1).
- У 1/8 фіналу суперником України буде збірна Швеції. Цікаво, що саме шведи допомогли Україні вийти далі, вирвавши перемогу в Польщі.