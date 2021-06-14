Депай оставил в дураках всю защиту Украины и получил награду УЕФА: видео

Поединок между Нидерландами и Украиной на Евро-2020 пока лучший в первом туре. Именно в этом матче произошло лучшее индивидуальное действие дня по версии УЕФА.

Как Депай обыграл украинцев

Справедливости ради следует сказать, что наши футболисты могли пропустить гол уже на стартовых минутах. Атака Нидерландов началась с неудачного паса Александра Зинченко на Сергея Сидорчука.

К слову Команда хорошо себя проявила, – Шевченко нашел позитив в поражении Украины на Евро-2020

Мяч оказался у неудержимого Мемфиса Депая, переход которого из французского Лиона в каталонскую Барселону – вопрос времени.

Сидорчук бросился вдогонку Депаю, но серьезно проиграл нидерландцу в скорости. Депай оказался в окружении трех футболистов нашей команды, но это его не остановило.

Мемфис прокинул между ног Ильи Забарному и продолжил движение в направлении ворот. После этого Депай нанес удар по низу, но на пути гола стал другой герой поединка – Георгий Бущан. Наш вратарь совершил великолепный сейв!

Момент Депая отметили в УЕФА, назвав его skill of the day.

Депай не оставил без внимания сообщение УЕФА и прокомментировал его.