Как Депай обыграл украинцев
Справедливости ради следует сказать, что наши футболисты могли пропустить гол уже на стартовых минутах. Атака Нидерландов началась с неудачного паса Александра Зинченко на Сергея Сидорчука.
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Мяч оказался у неудержимого Мемфиса Депая, переход которого из французского Лиона в каталонскую Барселону – вопрос времени.
Сидорчук бросился вдогонку Депаю, но серьезно проиграл нидерландцу в скорости. Депай оказался в окружении трех футболистов нашей команды, но это его не остановило.
Мемфис прокинул между ног Ильи Забарному и продолжил движение в направлении ворот. После этого Депай нанес удар по низу, но на пути гола стал другой герой поединка – Георгий Бущан. Наш вратарь совершил великолепный сейв!
Момент Депая отметили в УЕФА, назвав его skill of the day.
Депай не оставил без внимания сообщение УЕФА и прокомментировал его.
- Поединок Нидерланды – Украина завершился победой хозяев стадиона в Амстердаме (3:2).
- После перерыва наша команда пропустила два мяча, но сумела осуществить камбэк благодаря голам Ярмоленко и Яремчука.
- В конце матча Нидерланды дожали нашу команду и одержали победу.