Как Депай обыграл украинцев

Справедливости ради следует сказать, что наши футболисты могли пропустить гол уже на стартовых минутах. Атака Нидерландов началась с неудачного паса Александра Зинченко на Сергея Сидорчука.

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Мяч оказался у неудержимого Мемфиса Депая, переход которого из французского Лиона в каталонскую Барселону – вопрос времени.

Сидорчук бросился вдогонку Депаю, но серьезно проиграл нидерландцу в скорости. Депай оказался в окружении трех футболистов нашей команды, но это его не остановило.

Мемфис прокинул между ног Ильи Забарному и продолжил движение в направлении ворот. После этого Депай нанес удар по низу, но на пути гола стал другой герой поединка – Георгий Бущан. Наш вратарь совершил великолепный сейв!

Момент Депая отметили в УЕФА, назвав его skill of the day.

Депай не оставил без внимания сообщение УЕФА и прокомментировал его.