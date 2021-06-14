Як Депай обіграв українців
Заради справедливості слід сказати, що наші футболісти могли пропустити гол уже на стартових хвилинах. Атака Нідерландів розпочалася з невдалого пасу Олександра Зінченка на Сергія Сидорчука.
До слова Команда добре себе проявила, – Шевченко знайшов позитив у поразці України на Євро-2020
М'яч опинився у нестримного Мемфіса Депая, перехід якого з французького Ліона у каталонську Барселону – питання часу.
Сидорчук кинувся навздогін Депаю, але серйозно програв нідерландцю у швидкості. Депай опинився в оточенні трьох футболістів нашої команди, але це його не зупинило.
Мемфіс прокинув поміж ніг Іллі Забарному та продовжив рух у напрямку воріт. Після цього Депай завдав удар низом, але на заваді голу став інший герой поєдинку – Георгій Бущан. Наш воротар здійснив чудовий сейв!
Момент Депая відзначили в УЄФА, назвавши його skill of the day.
Депай не залишив без уваги допис УЄФА та прокоментував його.
- Поєдинок Нідерланди – Україна завершився перемогою господарів стадіону в Амстердамі (3:2).
- Після перерви наша команда пропустила два м'ячі, але зуміла здійснити камбек завдяки голам Ярмоленка та Яремчука.
- Наприкінці матчу Нідерланди дотиснули нашу команду та здобули перемогу.