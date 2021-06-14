Як Депай обіграв українців

Заради справедливості слід сказати, що наші футболісти могли пропустити гол уже на стартових хвилинах. Атака Нідерландів розпочалася з невдалого пасу Олександра Зінченка на Сергія Сидорчука.

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М'яч опинився у нестримного Мемфіса Депая, перехід якого з французького Ліона у каталонську Барселону – питання часу.

Сидорчук кинувся навздогін Депаю, але серйозно програв нідерландцю у швидкості. Депай опинився в оточенні трьох футболістів нашої команди, але це його не зупинило.

Мемфіс прокинув поміж ніг Іллі Забарному та продовжив рух у напрямку воріт. Після цього Депай завдав удар низом, але на заваді голу став інший герой поєдинку – Георгій Бущан. Наш воротар здійснив чудовий сейв!

Момент Депая відзначили в УЄФА, назвавши його skill of the day.

Депай не залишив без уваги допис УЄФА та прокоментував його.