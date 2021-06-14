В матче против Нидерландов сборная Украины играла по схеме, при которой все игроки покрывают все поле, а не концентрируются в защите. Шевченко сказал, что при нем Украина не будет отсиживаться в защите, предпочитая играть в "тотальный футбол".

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"Был интересный матч, быстрый, очень много моментов в исполнении одной и другой команд, интересное развитие атак. Мы могли бы и не пропускать такой мяч в конце", – сказал Шевченко.

Мы перестроились, выпустили более свежего игрока в середину поля, где-то наладили баланс. Команда очень хорошо себя проявила,

– подчеркнул тренер сборной.

Также он сообщил, что команда будет готовиться к следующему матчу с Северной Македонией, изучая тактику противников.

"Будем ждать от нее настроения. У нас тоже будет особое настроение. Что касается замен, то у нас есть время. Завтра вернемся в Бухарест. Ребята потратили очень много энергии, посмотрим, кто как восстановится, будут ли проблемы", – пояснил Шевченко.

Нидерланды – Украина: коротко о матче