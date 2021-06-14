В матче против Нидерландов сборная Украины играла по схеме, при которой все игроки покрывают все поле, а не концентрируются в защите. Шевченко сказал, что при нем Украина не будет отсиживаться в защите, предпочитая играть в "тотальный футбол".
К слову Вацко, Денисов и Янович вместе с FAVBET выбрали победителя Евро-2020
"Был интересный матч, быстрый, очень много моментов в исполнении одной и другой команд, интересное развитие атак. Мы могли бы и не пропускать такой мяч в конце", – сказал Шевченко.
Мы перестроились, выпустили более свежего игрока в середину поля, где-то наладили баланс. Команда очень хорошо себя проявила,
– подчеркнул тренер сборной.
Также он сообщил, что команда будет готовиться к следующему матчу с Северной Македонией, изучая тактику противников.
"Будем ждать от нее настроения. У нас тоже будет особое настроение. Что касается замен, то у нас есть время. Завтра вернемся в Бухарест. Ребята потратили очень много энергии, посмотрим, кто как восстановится, будут ли проблемы", – пояснил Шевченко.
Нидерланды – Украина: коротко о матче
- 14 июня сборная Украины в Амстердаме встречалась с командой Нидерландов (3:2).
- Первый тайм завершился безголевой ничьей. Во втором тайме болельщики увидели сразу пять голов. За Нидерланды отличились Джорджиньо Вейналдум, Ваут Вегхорст и Дензел Дюмфрис. За сборную Украины забили Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.
- Ранее сборная Украины дважды встречалась с Нидерландами в товарищеских матчах. В 2008-м украинцы проиграли со счетом 3:0, а в 2010-м сыграли вничью 1:1.