Что-то не так с Фьюри: самый страшный нокаутер мира сомневается в мегафайте Усика с британцем
Источник:Mirror Fighting
Американский боксер Деонтей Валдер отлично изучил психологию эпатажного Тайсона Фьюри. Из-за собственных прихотей британец может не дождаться "Боя века".
Саудовские компании очень заинтересованы в организации небывалого турнира с участием четырех супербоксеров современности супертяжелого дивизиона: Александра Усика, Тайсона Фьюри, Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа. Шейхи Саудовской Аравии не жалеют денег для организации шоу.
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Переменчивый Фьюри
В рамках турнира организаторы планируют провести поединки Усика с Фьюри и Уайлдера с Джошуа. Украинский чемпион подписал контракт с саудовской компанией. "Бронзовый бомбардировщик" тоже подтвердил, что получил предложение на бой с Эй-Джеем. Ожидается, что боксеры получат свои самые большие гонорары в карьере.
Однако Уайлдер сомневается, что Фьюри согласится на бой с Усиком.
"Зная Фьюри и зная его личность, вы бы не удивились, если бой не произойдет. Он из таких людей – порой нерешительных.
Тайсон один из тех людей, которые говорят: "У меня есть то, что я хочу". Но когда приходит время подписывать контракт, он меняется. Когда вы его знаете, это уже не удивительно.
Мы увидим, что произойдет в конце. Но если Фьюри не подпишет контракт, мы с Энтони Джошуа все равно продолжим заниматься организацией боя", – сказал Уайлдер.
Уайлдер против Фьюри
- Напомним, что Уайлдер трижды встречался на ринге с Фьюри. Первый поединок в 2018 году завершился ничьей.
- В реванше, который состоялся в 2020 году, победу в 7-м раунде праздновал "Цыганский король".
- Третья встреча супертяжей стала одним из самых зрелищных поединков в истории бокса. Уайлдер дважды отправлял Фьюри на конвас, однако в 11 раунде британец нокаутировал американца и одержал победу.