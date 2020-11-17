Деонтей Уайлдер назвав Олександра Усика наступним бажаним суперником
Колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі за версією WBO Деонтей Уайлдер ніяк не може домовитися з Тайсоном Ф'юрі про третій бій-реванш. Якщо ж цей бій не відбудеться, то ймовірним суперником "Бронзового бомбардувальника" може стати українець Олександр Усик.
Усик потрапив у перелік ймовірних суперників, з якими хоче битися Уайлдер, якщо про поєдинок з Ф'юрі таки не вдасться домовитися.
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Усик розмістився на п'ятому місці в цьому переліку суперників. Попереду нього опинилися Ділліан Уайт, Енді Руіс, Роберт Хеленіус та Джозеф Паркер.
- Нагадаємо, що Уайлдер прагне провести реванш проти Ф'юрі. Британець завдав єдиної поразки боксеру, відібравши в нього чемпіонський пояс за версією WBC.
- Уайлдер та Ф'юрі двічі боксували. Однак перший бій 1 грудня 2018 року сильнішого не виявив – судді зафіксували нічию, і Уайлдер зберіг свій чемпіонський пояс. Другий бій відбувся 22 лютого 2020 року. Ф'юрі переміг технічним нокаутом у сьомому раунді.
- Боксери мали провести третій бій-реванш. І він мав відбутися до кінця 2020 року. Але сторони так і не погодили його проведення.
- Ф'юрі планує замість цього провести бій з іншим боксером. Серед суперників називають Карлоса Такама. А після цього – проти Ентоні Джошуа, який володіє поясами чемпіона WBO, WBA та IBF. Відтак це буде бій за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.
- Але на заваді бою Джошуа – Ф'юрі може стати Усик, який є обов'язковим претендентом на бій проти Джошуа за пояс WBO. Окрім того, Джошуа спочатку треба перемогти Курбата Пулєва. Їх бій відбудеться 12 грудня в Лондоні.
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