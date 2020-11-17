Колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі за версією WBO Деонтей Уайлдер ніяк не може домовитися з Тайсоном Ф'юрі про третій бій-реванш. Якщо ж цей бій не відбудеться, то ймовірним суперником "Бронзового бомбардувальника" може стати українець Олександр Усик.

Усик потрапив у перелік ймовірних суперників, з якими хоче битися Уайлдер, якщо про поєдинок з Ф'юрі таки не вдасться домовитися.

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Усик розмістився на п'ятому місці в цьому переліку суперників. Попереду нього опинилися Ділліан Уайт, Енді Руіс, Роберт Хеленіус та Джозеф Паркер.

Deontay Wilder has named five heavyweights that he would like to fight if he is unable to get the trilogy bout with Tyson Fury next: [Last Stand Podcast]



Dillian Whyte

Andy Ruiz Jr

Robert Helenius

Joseph Parker

Oleksandr Usyk — Michael Benson (@MichaelBensonn) November 17, 2020