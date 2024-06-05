"Следует уйти на пенсию": известный тренер дал провокационный совет главному нокаутеру хевивейта

Чуть более чем четыре года назад Деонтей Уайлдер был едва ли не самым громким именем в супертяжелом весе профессионального бокса. Однако с тех пор многое изменилось.

Американский тренер Роберт Гарсия прокомментировал поражение бывшего чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера от китайца Чжана Чжилея. "Бронзовый бомбардировщик" был брутально нокаутирован в пятом раунде.

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Тренер Роберт Гарсия считает, что Деонтей Уайлдер должен завершить карьеру

Роберт Гарсия отметил, что 38-летний американский боксер имел замечательную карьеру, ведь 42 боя из 43 он выиграл нокаутом – статистика, что впечатляет. Кроме того, "Бронзовый бомбардировщик" долгое время владел титулом чемпиона мира и заработал много денег.

Я думаю, что Уайлдер пережил свой лучший момент. Видимо, сейчас ему следует уйти на пенсию,

– сказал Роберт Гарсия.

Отметим, что в настоящее время Деонтей Уайлдер провел 48 профессиональных поединков, однако его преследует неудачная полоса. Американец потерпел четыре поражения в последних пяти поединках.

В пассиве Уайлдера проигранные два боя с Тайсоном Фьюри, а также поражения от новозеландца Джозефа Паркера и вышеупомянутого Чжилея.

Теперь дорога к чемпионским боям от Деонтея слишком сильно отдалилась. Перед боем против Чжилея он был абсолютно уверен в своей победе, однако сам подчеркивал, что данный бой может стать последним в его карьере.