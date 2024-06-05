Американський тренер Роберт Гарсія прокоментував поразку колишнього чемпіона світу за версією WBC Деонтея Вайлдера від китайця Чжана Чжилея. "Бронзовий бомбардувальник" був брутально нокаутований у п'ятому раунді.

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Тренер Роберт Гарсія вважає, що Деонтей Вайлдер має завершити кар'єру

Роберт Гарсія зазначив, що 38-річний американський боксер мав чудову кар'єру, адже 42 бої з 43 він виграв нокаутом – статистика, що вражає. Крім того, "Бронзовий бомбардувальник" довгий час володів титулом чемпіона світу та заробив багато грошей.

Я думаю, що Вайлдер пережив свій найкращий момент. Мабуть, зараз йому слід піти на пенсію,

– сказав Роберт Гарсія.

Зазначимо, що на цей час Деонтей Вайлдер провів 48 професіональних поєдинків, однак його переслідує невдала смуга. Американець зазнав чотирьох поразок в останніх п'яти поєдинках.

Довідка. У пасиві Вайлдера програні два бої з Тайсоном Ф'юрі, а також поразки від новозеландця Джозефа Паркера та вищезгаданого Чжилея.

Тепер дорога до чемпіонських боїв від Деонтея надто сильно віддалилася. Перед боєм проти Чжилея він був абсолютно впевнений у своїй перемозі, однак сам наголошував, що даний бій може стати останнім у його кар'єрі.