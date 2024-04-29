В виде собаки: Интер оскорбил звезду Милана во время празднования чемпионства

В понедельник, 22 апреля, Интер одержал победу над Миланом. Клуб стал чемпионом Италии и добавил вторую звезду на свою эмблему.

Итальянское дерби завершилось дракой. В честь своего чемпионства Интер устроил в Милане чемпионский парад.

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Баннер, который спровоцировал скандал

Один из участников стычки, Дензел Дюмфрис, решил необычно припомнить инцидент своему "обидчику". Он взял у болельщиков эпатажный баннер, на котором изображен сам Дюнфрис, выгуливающий пса с лицом Тео Эрнандеса.

Интересно, что в 2023 году Тео Эрнандес, Майк Меньян, Раде Крунич и Сандро Тонали показывали оскорбительные плакаты с игроками Интера на празднование своего чемпионства. И таких случаев было еще несколько в европейских лигах. Все соучастники получили штрафы.

Федеральная прокуратура получила видеозаписи и занялась этим делом. Дензел Дюнфрис получит штраф в размере 4-5 тысяч евро.

Скандальный баннер, который поднял Дюнфрис: смотрите видео

Дензел Дюмфрис в сезоне-2023/2024 сыграл за Интер 33 матча, в которых забил 3 гола и отдал 6 ассистов.

Напомним, что Интер в январе 2023 года завоевал Суперкубок Италии, минимально одолев Наполи (0:1).