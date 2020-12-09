Бразильський легіонер Шахтаря Дентінью вже незабаром може змінити українську прописку на японську. Гравець вже веде перемовини з один із клубів чемпіонату Японії.

Вже на початку наступного року бразильський атакувальний півзахисник покине УПЛ. Про це повідомляє Metropoles.

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Хоча контракт Дентінью з "гірниками" розрахований до липня 2021-го року, але 31-річний гравець вже веде перемовини з майбутнім клубом. Наразі невідомо, чи вдасться сторонам вдарити по руках та умови, які пропонують футболісту.

Однією з причин дострокового переїзду бразильця у інший чемпіонат начебто стали расові упередження. Останнім часом Дентінью та його сім'я почали стикатись з цією проблемою регулярно.

У цьому сезоні бразилець провів у "помаранчево-чорній" футболці лише 7 матчів, у яких тричі вражав володіння суперників.

Кар'єра Дентінью в Шахтарі: головне

9 років тому Дентінью підписав 5-річний контракт з Шахтарем. Його трансфер склав 7,5 мільйонів євро. Вже через два місяці бразилець дебютував у складі "гірників" у матчі проти київської Оболоні.

Нестабільне місце у складі змусило його перейти в оренду для ігрової практики. Тоді Дентінью відправився за нею у турецький Бешикташ. Але згодом повернувся у команду з Донецька.

Під керівництвом Мірча Луческу гра бразильця набула стабільності. Але в останні сезони Дентінью зазвичай не виходить у стартовому складі, а з'являється на полі з лавки для запасних.

За свою кар'єру у Шахтарі тричі здобував "золото" чемпіонату України. Таку ж кількість разів підіймав над головою Кубок та Суперкубок України.